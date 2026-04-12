Zorana Arunović osvojila bronzanu medalju na Svetskom kupu u Granadi

Reprezentativka Srbije u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je danas bronzanu medalju u disciplini vazdušni pištolj na u Svetskom kupu u Granadi.

Arunović je u kvalifikacijama zauzela četvrto mesto sa 582 kruga, a finalu je imala rezultat 219,3. Zlatnu medalju osvojila je Jijao Šen iz Kine sa 244,2, kruga, dok se srebro pripalo njenoj sunarodnici Kijanksun Jao sa 239,6. Arunović je posle finala rekla da je takmičenje bilo izuzetno izjednačeno. "U svakom trenutku sam znala gde se nalazim u plasmanu, bila sam svesna i kada sam bila na ivici da ispadnem. Međutim, nikad ne odustajem. Tako je bilo i sada,