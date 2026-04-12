Hapoel pobedio Makabi: Evo šta ovaj trijumf znači za Crvenu zvezdu (foto)

KOŠARKAŠI Hapoela su u odloženoj utakmici 30. kola Evrolige pobedili Makabi u dvorani "Aleksandar Nikolić" sa 99:88 (26:14, 26:27, 21:25, 26:22).

Ovaj meč je bio važan i za Crvenu zvezdu jer je sa dva poraza Hapoela u naredna dva susreta i njenom pobedom u Madridu mogla do šestog mesta. Kako se to nije desilo jasno je da će Beograđani najpre pokušati da obezbede što bolju poziciju u plej-inu i potom se domognu plej-ofa. Ipak, i dalje postoji šansa za izabranike Saše Obradovića da se nađu direktno među šest najboljih ekipa u Evroligi, no šanse za tako nešto su jako male.