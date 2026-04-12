IRGC poručio Trampu: Ormuski moreuz pod našom kontrolom, svaki pokušaj prolaska kršenje primirja

MORNARICA Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštila je danas da je Ormuski moreuz pod kontrolom te organizacije i da će svaki pokušaj prolaska biti smatran kršenjem primirja, na šta će IRGC "snažno odgovoriti".

U saopštenju se navodi da je Ormuski moreuz "pod kontrolom i pametnim upravljanjem" Mornarice IRGC-a, prenosi Rojters. IRGC je saopštila i da moreuz ostaje otvoren za "bezbedan prolazak" civilnih plovila u skladu sa "specifičnim pravilima". Ranije danas američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će američka mornarica blokirati sve brodove koji žele da uđu u Ormuski moreuz, ili iz njega izađu, kao i da će presretati svaki brod