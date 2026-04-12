Kakve reči Karlosa Alkaraza: Španac biranim rečima o Sineru, ali se uprkos porazu setio i Đokovića

JANIK Siner osvojio je masters u Monte Karlu i nastavio je dominaciju na turnirima iz serije 1000. O onome što je postigao Italijan biranim rečima je govorio Karlos Alkaraz.

Upravo je Španac poražen u današnjem finalu, ali morao je da čestita velikom protivniku na svemu što radi. - Za oduševljenje je ono što postižeš. Samo jedan čovek je u Open eri osvojio "Sanšajn dabl" i Monte Karlo. Ti si drugi koji je to postigao. Neverovatno. Teško je to ostvariti - rekao je Alkaraz. Taj drugi teniser je Novak Đoković koji je ovo postignuće ostvario 2015. godine. Srbin je kad su Mastersi u