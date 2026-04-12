Krpež šlezak svirala kraj: Srećna sam, ispunjena, ponosna, ovako je najlepše

RUKOMETAŠICE Srbije igraće na Evropskom prvenstvu, ali tamo neće biti Katarine Krpež Šlezak koja se oprostila od reprezentativnog dresa.

FOTO: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia Ona je poslednji meč u nacionalnoj selekciji odigrala u pobedi naše reprezentacije nad Ukrajinom (30:21). - Srećna sam, ispunjena, ponosna i znam da je ovo najlepši kraj. Uvek smo bile tu jedna za drugu i ići ću na prvenstvo Evrope da ih bodrim i navijam, Srbija je imala uvek posebno mesto i ovaj dres ću imati dok sam živa - rekla je Krpež Šlezak, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije. Utiske