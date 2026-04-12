Portparolka iranske vlade: Iran je uspostavio vladajući režim nad Ormuskim moreuzom

PORTPAROLKA iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je danas da je Iran pretvorio neprijateljski san o "promeni režima" u toj zemlji u "promenu iranskog vladajućeg režima nad Ormuskim moreuzom".

Foto: Jonathan Raa / Sipa USA / Profimedia Mohadžerani je za lokalne medije rekla da postoje jasni i čvrsti razlozi koji dokazuju da je Iran pobednik u 40-dnevnom ratu sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, prenosi iranska televizija Pres. -Islamska Republika Iran je uspela da pitanje koje su pokrenuli pod oznakom 'promene režima' pretvori u 'promenu iranskog vladajućeg režima u Ormuskom moreuzu' i ovo pitanje je jedno od najvažnijih dostignuća 40-dnevnog