Tragovi Hristove krvi, polen iz Jerusalima "Novosti" u bazilici kod Pariza: Ovde se čuva košulja u kojoj je Isus razapet (foto)…

ARŽENTEJ, grad na severozapadnoj pariskoj periferiji, nekada poznat po kraljevskim hodočašćima i manastiru iz sedmog veka, opatiji koja je kasnije imala ključnu ulogu, bila ugledno versko sedište, centar vlasti povezan s kraljevima, ekonomsko i kulturno stecište, danas bi, po „šarenilu“ svojih stanovnika pre mogao da se pozove na svoju impresionističku prošlost nasleđenu s platna svog čuvenog stanovnika Kloda Monea.

Foto: Goran Čvorović Ali, Aržentej ima nešto što ga i danas čini nesvakidašnjim mestom na svetu. Na njegovoj teritoriji čuva se jedna od najvećih hrišćanskih relikvija, Hristov hiton, odnosno košulja ili tunika, u kojoj je odveden na raspeće. Petnaestak minuta vožnje od Pariza novim, modernim prigradskim vozom, i stiže se u gradić u kome baš, na prvi pogled, i nema puno hrišćana, ako je suditi po načinu njihovog oblačenja, izgledu i navikama. Železnička stanica