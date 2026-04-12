Važna pobeda Partizana u ABA ligi: Crno-beli bolji od Cedevita Olimpije, nastavljaju borbu za prvo mesto

PARTIZAN je ostvario važnu pobedu u ABA ligi. Crno-beli su kao gosti savladali Cedevita Olimpiju sa 85:79 (15:19, 25:21, 20:17, 25:22) i prekinuli su seriju od tri poraza u svim takmičenjima.

Ekipa iz Beograda je na kolo pre kraja ostala u igri da Top 8 fazu regionalnog takmičenja okonča na prvom mestu za koje se bori sa Dubaijem. Što se utakmice tiče, "zmajčeki" su je bolje otvorili. Vodili su praktično tokom celom prvog poluvremena, ali nisu imali prednost posle 20 minuta igre u "Stožicama" - 40:40. Ipak, uspeli su izabranici Đoana Penjaroje u nastavku utakmice da slome otpor rivala koji je igrao dobru utakmicu.