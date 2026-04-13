Američki predsednik udario na papu; "Lav bi trebalo da se sabere"

Predsednik Sedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je papu Lava XIV, optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku".

Tramp je u objavi na društvenoj mreži Truth Social naveo da papa govori o "strahu" od njegove administracije, ali da ne pominje, kako je rekao, strah koji su hrišćanske organizacije imale tokom pandemije koronavirusa, kada su, prema njegovim tvrdnjama, sveštenici i verski lideri hapšeni zbog održavanja verskih službi. Američki predsednik je takođe naveo da se ne slaže sa papinim navodnim stavovima o Iranu i nuklearnom oružju, kao ni sa kritikama američke politike