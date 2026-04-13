Devojka u kritičnom stanju posle nesreće kod Aleksinca: Lekari se bore za njen život; Pritvor za vozača

U Aleksincu u rano jutro pre dva dana, petak na subotu, u teškoj saobraćajnoj nesreći poginula je devojka. Vozilom kojim je upravljao D.T je uhapšen, dok su još tri osobe lakše i teže povređene. Vršnjakinja poginule devojke nalazi se u teškom stanju.

Devojka se nalazi u stanju životne ugroženosti i lekari intenzivno prate njeno stanje. Teško povređena devojka (18) zadobila je ozbiljnu multitraumu, hirurški je zbrinuta i nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja na mehaničkoj ventilaciji u UKC "Niš", saznaje "Blic". Podsetimo, jedna devojka je poginula, a tri osobe su povređene u saobraćajnoj nesreći u selu Donji Adrovac kod Aleksinca koja se dogodila 11. aprila oko 4.45 rano ujutru u selu kod Aleksinca, kada je