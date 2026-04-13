Mađar otkrio planove: Ceo svet se interesuje da li će pregovarati sa Putinom?

Lider nove vladajuće stranke Tisa u Mađarskoj i budući premijer Peter Mađar izjavio je da je spreman da sedne za pregovarački sto sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi Nepszava.

Novinari su pitali Mađara za komentar na izjavu premijera Viktora Orbana da bi "posmatrao" kako bi se "proukrajinska vlada" nosila sa pregovorima sa Rusijom. "Hajde da se više ne šalimo. Ne mislim da se premijer u odlasku ponaša ozbiljno kada govori takve stvari u programu. Niko ne želi proukrajinsku vladu u Mađarskoj. Ljudi žele promađarsku vladu i nadamo se da će ona nastati nakon 12. aprila", rekao je Mađar. Na pitanje da li bi seo za pregovarački sto sa