Rajaković skroman posle istorijskog uspeha: "Oni su mi omogućili ovaj put" VIDEO

Trener košarkaša Toronta Darko Rajković bio je skroman posle istorijskog uspeha.

Raptorsi su izborili su povratak u plej-of ubedljivom pobedom nad Bruklina 136:101 u dvorani, čime su krunisali veliki preokret pod vođstvom srpskog trenera. Plasman u doigravanje ima i istorijski značaj, pošto je Rajaković postao prvi evropski glavni trener koji je odveo jedan NBA tim u plej-of. "Pa nema nas mnogo, nije to neko veliko dostignuće", rekao je Rajaković. On je nakon meča istakao i značaj prethodnika iz regiona. "Mnogo igrača i trenera iz bivše