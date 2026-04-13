SAD i Iran pred novom rundom pregovora: U igri i promena lokacije

Zvaničnici administracije predsednika SAD-a Donalda Trampa interno razmatraju detalje mogućeg drugog sastanka sa iranskim zvaničnicima pre isteka primirja između Vašingtona i Teherana naredne sedmice, piše CNN.

Zvaničnici razmatraju moguće datume i lokacije ukoliko tekući razgovori sa Iranom i posrednicima u regionu budu napredovali u narednim danima, dodao je izvor CNN-a, opisujući diskusije kao preliminarne. "Moramo biti spremni da brzo organizujemo stvari ukoliko se situacija bude kretala u tom pravcu", rekao je on. Subotnji maratonski sastanak u Islamabadu bio je kulminacija višenedeljnih pregovora sa visokim američkim zvaničnicima i posrednicima, uključujući