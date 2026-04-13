Nikezić (SSP) pita šta će biti sa NIS-om posle Orbanovog pada

Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić pitao je danas šta će biti sa prodajom ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskom MOL-u, nakon što je odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban izgubio na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

"Šta će posle Orbanovog pada biti s NIS-om, američkim sankcijama i snabdevanjem Srbije energentima? Zašto bi (pobednik izbora) Peter Mađar i Evropska unija (EU) poštovali Orbanov dil sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom?", zapitao je Nikezić u saopštenju.

Prema njegovim rečima, umesto da srpska vlast iskoristi ugovorno pravo preče kupovine i preuzme NIS, ona je srpsku naftnu industriju prepustila Orbanu, "samo zato što im je korupcija uvek preča od interesa građana Srbije".

"Sva jaja ste stavili u jednu korpu i koruptivnim mešetarenjem, u sred globalne energetske krize, Srbiju ostavili bez NIS-a, dugoročnog gasnog aranžmana i dovoljno uglja i struje", ocenio je Nikezić.

On je zatražio da se usvoji Zakon o preuzumanju NIS-a, koji su SSP i Srbija centar (SRCE) predložili, ili da se iskoristi pravo preče kupovine za otkup ruskog udela u NIS-u, po ceni koju je MOL već ponudio Gaspromnjeftu.