Nikezić (SSP) pita šta će biti sa NIS-om posle Orbanovog pada

Beta pre 1 sat

 Potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić pitao je danas šta će biti sa prodajom ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS) mađarskom MOL-u, nakon što je odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban izgubio na parlamentarnim izborima u toj zemlji.

"Šta će posle Orbanovog pada biti s NIS-om, američkim sankcijama i snabdevanjem Srbije energentima? Zašto bi (pobednik izbora) Peter Mađar i Evropska unija (EU) poštovali Orbanov dil sa (ruskim predsednikom Vladimirom) Putinom?", zapitao je Nikezić u saopštenju.

Prema njegovim rečima, umesto da srpska vlast iskoristi ugovorno pravo preče kupovine i preuzme NIS, ona je srpsku naftnu industriju prepustila Orbanu, "samo zato što im je korupcija uvek preča od interesa građana Srbije".

"Sva jaja ste stavili u jednu korpu i koruptivnim mešetarenjem, u sred globalne energetske krize, Srbiju ostavili bez NIS-a, dugoročnog gasnog aranžmana i dovoljno uglja i struje", ocenio je Nikezić.

On je zatražio da se usvoji Zakon o preuzumanju NIS-a, koji su SSP i Srbija centar (SRCE) predložili, ili da se iskoristi pravo preče kupovine za otkup ruskog udela u NIS-u, po ceni koju je MOL već ponudio Gaspromnjeftu.

(Beta, 13.04.2026)

Nova era u Mađarskoj nakon Orbana: Budimpešta menja kurs, ali saradnja sa Beogradom ostaje

Newsmax Balkans pre 8 minuta
"Odnosi sa Srbijom moraju ostati stabilni": Zečević u emisiji Euronews Region o posledicama izbora u Mađarskoj

Euronews pre 1 sat
EU postavila 27 uslova Peteru Mađaru: Budući premijer Mađarske već na testu moćnika! U igri 90 milijardi evra, sankcije Rusiji…

Blic pre 53 minuta
Nikezić (SSP) pita šta će biti sa NIS-om posle Orbanovog pada

Serbian News Media pre 1 sat
Nikezić (SSP) pita šta će biti sa NIS-om posle Orbanovog pada

Radio sto plus pre 48 minuta
Nikezić (SSP) pita šta će biti sa NIS-om posle Orbanovog pada

Pravo u centar pre 1 sat
Kurir TV u Budimpešti: Koje su glavne poruke Petera Mađara nakon pobede na izborima?

Kurir pre 53 minuta
Ponoš: Vučić prema Mađaru kao prema Piculi, to nije dobro za dobrosusedske odnose

Danas pre 3 minuta
„Aktivisti Tise nisu vodili kampanju samo „iz toplih studija u skupim odelima“: Savo Manojlović o promenama u Srbiji nakon…

Danas pre 1 sat
„Era međusobnog političkog pokrivanja je završena“: Kako će Orbanov poraz uticati na SNS i izbore u Srbiji?

Danas pre 2 sata
Vučić „posvećen“ evropskim integracijama: Šta kaže?

Danas pre 2 sata
„Hajde, Mađaru, odgovori, ko kumuje čemu?“: Vučić je izjavu pobednika Orbana na izborima u Mađarskoj nazvao – glupom

Danas pre 3 sata