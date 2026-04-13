Papa Lav uzvratio na Trampove kritike: Uvek ću moliti za mir, ne bojim se Trampove administracije

Poglavar Rimokatoličke crkve papa Lav XIV odgovorio je danas na oštre kritike koje mu je uputio predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump), rekavši novinarima da su apeli Vatikana za mir i pomirenje utemeljeni u Jevanđelju i da se ne plaši Trampove administracije.

"Staviti moju poruku u istu ravan sa onim što je predsednik pokušao da uradi ovde, mislim da je to nerazumevanje šta je poruka Jevanđelja", rekao je prvi američki papa agenciji Asošiejted pres (AP) tokom putovanja za Alžir.

On je rekao da sa Trampom neće ulaziti u raspravu.

"Neću se ustručavati da objavim poruku Jevanđelja i pozovem sve ljude da traže načine za izgradnju mostova mira i pomirenja, i da traže načine da izbegnu rat kad god je to moguće", dodao je on.

Papa je potvrdio da se ne plaši Trampove administracije.

Tramp je sinoć na društvenim mrežama oštro kritikovao papu, rekavši da on "ne radi baš dobar posao" u vođenju crkve i da je "veoma liberalan".

"Nisam obožavalac pape Lava", naveo je Tramp, nakon što je Lav XIV sugerisao da "zabluda svemoći" podstiče rat SAD i Izraela u Iranu.

Tramp je napisao da je papa "slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku".

"Ne želim papu koji kritikuje predsednika Sjedinjenih Država zato što radim upravo ono za šta sam izabran, U KLIZIŠTU", dodao je Tramp, misleći na svoju pobedu na izborima 2024. godine.

Takođe je u objavi sugerisao da je papa dobio svoju poziciju samo "zato što je Amerikanac i da su mislili da bi to bio najbolji način da se postupa sa predsednikom Donaldom DŽ. Trampom".

"Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu", napisao je Tramp.

Italijanski političari svih partija pokazali su solidarnost sa Lavom, među kojima je premijerka Đorđa Meloni poslala poruku podrške njegovoj mirovnoj misiji, dok je liderka glavne opozicione stranke, Eli Šlajn, bila direktnija, nazivajući Trampove napade "izuzetno ozbiljnim".

Tramp kritikovao i vređao papu Lava XIV, tvrdi da ne radi dobar posao u Vatikanu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) oštro je kritikovao poglavara Rimokatoličke crkve papu Lava XIV da "ne radi dobar posao" u vođenju te crkve, kao i da je "veoma liberalan" i da treba da "prestane da ugađa radikalnoj levici".

"Nisam obožavalac pape Lava", objavio je Tramp sinoć na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

On je napisao da je papa "slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku".

"Ne želim papu koji misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje", naveo je on.

Tramp je kasnije objavio sliku generisanu veštačkom inteligencijom u kojoj je prikazan sa ogrtačem i kako polaže ruke na čoveka koji je prikovan za krevet, u stilu sveštenika.

Nebo iznad bilo je ispunjeno orlovima, američkom zastavom i isparavajućim slikama.

"Ne želim papu koji misli da je užasno što je Amerika napala Venecuelu, zemlju koja je slala ogromne količine droge u Sjedinjene Države", naveo je Tramp.

On je dodao da ne želi papu "koji kritikuje predsednika Sjedinjenih Država zato što radim upravo ono za šta sam izabran, U KLIZIŠTU".

Tramp je napisao i da je papa na čelu Rimokatoličke crkve "samo zato što je Amerikanac i da su mislili da bi to bio najbolji način da se postupa sa predsednikom Donaldom DŽ. Trampom".

"Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio u Vatikanu. Lav bi trebalo da se sabere kao papa, da koristi zdrav razum, da prestane da se dodvorava radikalnoj levici i da se fokusira na to da bude veliki papa, a ne političar. To mu jako šteti i, što je još važnije, šteti Katoličkoj crkvi!", dodao je on.

Predsednik SAD je dodao i da pretpostavlja da papa "voli kriminal".

(Beta, 13.04.2026)