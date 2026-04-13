Ponoš: Vučić prema Mađaru kao prema Piculi, to nije dobro za dobrosusedske odnose

Predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je večeras da nije dobro za dobrosusedske odnose to što se predsednik Srbije Aleksandar Vučić pobedniku mađarskih parlamentarnih izbora Peteru Mađaru obratio identičnim rečnikom koji koristi u obraćanju izaslaniku Evropskog parlamenta za Srbiju, Toninu Piculi.Ponoš je za televiziju N1, iz Berlina gde se sa kolegama iz Stranke slobode i pravde, Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana nalazi u poseti Bundestagu i nemačkom ministarstvu spoljnih poslova, ocenio da to "itekako ima veze i sa evropskom budućnosti Srbije i sa dobrosusedskim odnosima", prenela je stranka u saopštenju.

Prema njegovim rečima, dosta je indikativna i sama atmosfera "u režimskim medijima od sinoć, a koja liči na parastos", dok dovoljno jasno govori i čestitka srpskog predsednika Mađaru, koja je "stala u jednu rečenicu i kao da je isceđena iz suve drenovine".

"On je večeras grubo odgovorio na jedan dosta razuman zahtev Mađara da se incident sa eksplozivom kod Kanjiže neposredno pre izbora ispita do kraja. Ako to uporedimo sa onim kako se Vučić potrudio da izvesti Orbana o tome šta se dešava kod Kanjiže, a Orban sa vojskom stigao skoro do granice, onda se vidi kolika je razlika u pristupu i koliko je Vučić nervozno reagovao", rekao je Ponoš.

Ocenio je da bi to moglo da ima veze i sa tim kako će sutra politički predstavnici Mađara u Srbiji nastupati na izborima.

"Peter Mađar je i njima uputio poruku, koju treba uzeti u obzir dosta ozbiljno", naveo je lider stranke SRCE.

Ponoš je ocenio i da je važno da ljudi koji su od uticaja i ugleda u Evropi, a i susedi Srbije, dobro razumeju situaciju u zemlji, dodajući da im je važno da ne budu obmanuti onim što se dešava u Srbiji, kao što su mnogi u Evropi, poput i njihovih današnjih sagovornika u Berlinu.

"Mislili su da je to što vide u Srbiji novo lice i Aleksandra Vučića i SNS. Kad su se okrenuli oko sebe i videli da stvar ne izgleda dobro, pitali su da li SNS može da se popravi i da li Vučić može da se promeni. Poručili smo im da je to što vide njihovo originalno izdanje. Danas smo u ministarstvu spoljnih poslova, Bundestagu, CDU i njihovim fondacijama razgovarali sa sagovornicima koji prate i poznaju situaciju kod nas, ali itekako se primećuje da su zabrinuti za stanje u Srbiji", kazao je Ponoš.

(Beta, 13.04.2026)