SRCE: Pobeda opozicije u Mađarskoj podstrek za sve demokratske snage u Srbiji

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da pobeda opozicionara Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj predstavlja "podstrek i za sve demokratske snage u Srbiji".

SRCE je pozvalo novu mađarsku vlast da nakon formiranja Vlade ispita sve sumnjive i potencijalno koruptivne poslove koje su tokom poslednje decenije sklopili odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Pozivamo pojedine stranke mađarske zajednice u Srbiji da preispitaju svoju dosadašnju politiku saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i da se pridruže svojim sugrađanima u borbi za demokratiju i vladavinu prava u našoj zemlji", piše u saopštenju.

Prema rezultatima mađarske Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar, osvojila je na jučerašnjim izborima 138 mandata (od ukupno 199), čime je obezbedila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz.

Izbore je obeležila i rekordna izlaznost, pošto je glasalo 77,8 odsto birača, što je za oko 12 procentnih poena više nego na izborima pre četiri godine.