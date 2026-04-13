SRCE: Pobeda opozicije u Mađarskoj podstrek za sve demokratske snage u Srbiji

Beta pre 7 minuta

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da pobeda opozicionara Petera Mađara na parlamentarnim izborima u Mađarskoj predstavlja "podstrek i za sve demokratske snage u Srbiji".

SRCE je pozvalo novu mađarsku vlast da nakon formiranja Vlade ispita sve sumnjive i potencijalno koruptivne poslove koje su tokom poslednje decenije sklopili odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Pozivamo pojedine stranke mađarske zajednice u Srbiji da preispitaju svoju dosadašnju politiku saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS) i da se pridruže svojim sugrađanima u borbi za demokratiju i vladavinu prava u našoj zemlji", piše u saopštenju.

Prema rezultatima mađarske Nacionalne izborne komisije, opoziciona stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar, osvojila je na jučerašnjim izborima 138 mandata (od ukupno 199), čime je obezbedila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz.

Izbore je obeležila i rekordna izlaznost, pošto je glasalo 77,8 odsto birača, što je za oko 12 procentnih poena više nego na izborima pre četiri godine.

(Beta, 13.04.2026)

"Obrati pažnju, Donalde" Demokrate slave Orbanov pad, Tramp se ne oglašava: "Njegove ulizice i ekstremisti MAGA su sledeći"

"Obrati pažnju, Donalde" Demokrate slave Orbanov pad, Tramp se ne oglašava: "Njegove ulizice i ekstremisti MAGA su sledeći"

Blic pre 2 minuta
Peter Mađar se ponovo oglasio: Pomenuo i prvog premijera - Tako mi Bog pomogao... (foto)

Peter Mađar se ponovo oglasio: Pomenuo i prvog premijera - Tako mi Bog pomogao... (foto)

Večernje novosti pre 2 minuta
Boško Jakšić: I Vučić i njegovi protivnici mogu mnogo toga da nauče ako budu analizirali mađarska iskustva

Boško Jakšić: I Vučić i njegovi protivnici mogu mnogo toga da nauče ako budu analizirali mađarska iskustva

N1 Info pre 1 sat
Mađar razbio Orbana - nova vlast u Mađarskoj otvara put milijardama iz EU

Mađar razbio Orbana - nova vlast u Mađarskoj otvara put milijardama iz EU

Kamatica pre 12 minuta
Mond: Orbanova ekonomska politika dovela Mađarsku u ćorsokak

Mond: Orbanova ekonomska politika dovela Mađarsku u ćorsokak

Beta pre 27 minuta
SRCE: Mađarska podstrek za opoziciju

SRCE: Mađarska podstrek za opoziciju

Danas pre 47 minuta
Nije hteo da ga pozove telefonom: Evo kako je Vučić "čestitao" Mađaru!

Nije hteo da ga pozove telefonom: Evo kako je Vučić "čestitao" Mađaru!

Pravda pre 27 minuta
Zvaničnici EU: Pobeda Mađara predstavlja povratak Mađarske na evropski put

Zvaničnici EU: Pobeda Mađara predstavlja povratak Mađarske na evropski put

RTV pre 2 minuta
"Obrati pažnju, Donalde" Demokrate slave Orbanov pad, Tramp se ne oglašava: "Njegove ulizice i ekstremisti MAGA su sledeći"

"Obrati pažnju, Donalde" Demokrate slave Orbanov pad, Tramp se ne oglašava: "Njegove ulizice i ekstremisti MAGA su sledeći"

Blic pre 2 minuta
Peter Mađar kreće u obračun s Orbanovim sistemom: Pozivam sve "marionete" da podnesu ostavke

Peter Mađar kreće u obračun s Orbanovim sistemom: Pozivam sve "marionete" da podnesu ostavke

NIN pre 2 minuta
Tramp: Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio papa! Lav XIV: Ne bojim se njegove administracije! (video)

Tramp: Da nisam u Beloj kući, Lav ne bi bio papa! Lav XIV: Ne bojim se njegove administracije! (video)

Kurir pre 2 minuta
(Uživo) Kreće blokada Ormuza: Američka vojska zatvara iranske luke, sve staje za nekoliko sati?!

(Uživo) Kreće blokada Ormuza: Američka vojska zatvara iranske luke, sve staje za nekoliko sati?!

Mondo pre 2 minuta