SSP o najavi ministra prosvete: Pojačavanje represije prema univerzitetima zbog približavanja izbora

Najava ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića o inspekcijskom nadzoru nad svim fakultetima nije samo osveta za studentske blokade i proteste već pojačavanje represije prema državnim univerzitetima zbog približavanja parlamentarnih i predsedničkih izbora, ocenila je danas Stranka slobode i pravde (SSP).

Članica Predsedništva SSP Danijela Grujić ocenila je da je u pitanju "pokušaj da se unište centri građanske pobune protiv režima Aleksandra Vučića".

Ministar prosvete Stanković izjavio je ranije danas da će prosvetna inspekcija proveriti bezbednost na 250 visokoškolskih ustanova u Srbiji, posle stradanja studentkinja Filozofskog fakulteta u Beogradu, nakon pada sa petog sprata zgrade te ustanove.

(Beta, 13.04.2026)