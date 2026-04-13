Vučić čestitao Peteru Mađaru pobedu na izborima u Mađarskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je jutros lideru stranke Tisa Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Congratulations to Peter Magyar on his electoral victory. I am confident that the strong cooperation between Hungary and Serbia will continue to grow. I am also grateful to Viktor Orbán for helping make such relations possible.— Александар Вучић (@predsednikrs) April 13, 2026

"Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim", naveo je Vučić u objavi na društvenoj mreži Iks.

U Mađarskoj su u nedelju održani parlamentarni izbori na kojima je, prema preliminarnim rezultatim, pobedila opoziciona stranka Tisa Petera Mađara, koja je osvojila dvotrećinsku većinu u parlamentu.

Mađarski premijer Viktor Orban priznao je poraz.

Izlaznost na izborima bila je rekordna, jer je glasalo 77,8 odsto birača.

(Beta, 13.04.2026)