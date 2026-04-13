"Rat se nastavlja" Američka vojska kreće sa blokadom Ormuza, Iran objavio kako će uzvratiti udarac: Skače cena nafte, razmena vatre između Izraela i Hezbolaha

Sporazum nije postignut jer Iran nije pristao na američke uslove o nuklearnom oružju.

Američka vojska najavljuje blokadu pomorskog saobraćaja u lukama Ormuskog moreuza od danas. Rat između Amerike, Irana i Izraela ušao je u 43. dan. Nakon dve runde razgovora, zaraćene strane razišle su se bez sporazuma o primirju. Potpredsednik SAD Džej Di Vens izjavio da sporazum nije postignut jer Iran nije pristao na uslove koji uključuju da ne razvija nuklearno oružje, dok su iz Teherana poručili da "niko nije očekivao da će sporazum biti postignut tako brzo".