Dmitrijev je svoju prognozu objavio na društvenoj mreži Iks kao odgovor na komentar o izborima u Mađarskoj Lider stranke Tisa Peter Mađar proglasio je pobedu na parlamentarnim izborima Raspad Evropske unije će se samo ubrzati nakon poraza stranke Fides mađarskog premijera Viktora Orbana na parlamentarnim izborima, izjavio je Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa