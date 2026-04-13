Košarkaši Hapoela pobedili Makabi i plasirali se u plej-of Evrolige

Košarkaši Hapoela pobedili su Makabi rezultatom 99:88 (26:14, 26:27, 21:25, 26:22) u zaostaloj utakmici 30 kola Evrolige.

U hali „Aleksandar Nikolić“, Hapoel su do pobede predvodili Ilajdža Brajant sa 19 poena, šest asistencija i pet skokova i Kolin Malkolm sa 16 poena i pet skokova. U ekipi Makabija najefikasniji je bio Loni Voker sa 17 poena, Roman Sorkin postigao je 15 poena uz sedam skokova, a Ošej Briset 13 poena uz devet skokova. Na taj način su se učvrstili na petoj poziciji na tabeli i trasirali put ka plej-ofu. U poslednjem kolu Makabi će ugostiti Virtus, dok će Hapoel u