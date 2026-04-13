Makron, Fon der Lajen, Merc, Plenković…, stižu čestitke Peteru Mađaru

Emanuel Makron, francuski predsednik, i Manfred Veber, predsednik Evropske narodne partije, čestitali su nam malopre telefonom.

To je na svom Fejsbuk nalogu napisao Peter Mađar, koji je sa svojom partijom Tisa pobedio na izborima u Mašarskoj, obzirom na to da je Viktor Orban priznao poraz. Čestitali su mu i kancelar Nemačke Fridrih Merc i generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kao i predsednica Evrpske komisije Ursula fon der Lajen. Ona je objavila da „srce Evrope“ od večeras jače kuca u Mađarskoj. Italijanska premijera Đorđa Meloni (Giorgia) čestitala je večeras lideru opozicije Peteru