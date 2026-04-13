Poznato po 4 para NBA plej-ofa i plej-ina, težak posao za Srbe

Denver Nagetsi su završili NBA sezonu 12. uzastopnom pobedom.

Trijumf nad San Antoniom doneo im je definitivno treće mesto u Zapadnoj konferenciji NBA lige, ali to ne znači da su dobili lakog rivala u prvoj rundfi plej-ofa. Naprotiv… Tim Nikole Jokića moraće da se suoči sa ekipom Minesote koja je izbacila Nagetse iz doigravanja pre dve godine (4-3 u polufinalu Zapada). Sa druge strane, tim iz Kolorada je bio bolji od Timbervulfsa 2023. godine, kada je osvojio šampionsko prstenje, a bio bolji od “vukova” na startu plej-ofa.