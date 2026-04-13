(VIDEO) NBA rekordi Nikole Topića i dabl-dabl u stilu Nikole Jokića, Bogdanović odličan

NBA šampion Oklahoma Tander ubdljivo je poražen na svom parketu u poslednjem meču ligaškog dela sezone protiv Finiksa – 103:135.

Duel sa Sansima po dobrom će, međutim, zapamtiti plej Oklahome Nikola Topić. Srpski košarkaš je zabeležio NBA rekord karijere po broju poena i asistencija, 18 plus 14. U stilu Nikole Jokića. Iz igre je šutirao 8/16 (2/5 za tri), dok je sakupio i četiri skoka. Oklahoma je protiv Finiksa igrala bez najboljih igrača Šeja Gildžes-Aleksandera,Džejlena Vilijamsa i Četa Holmgrena, pošto za nju ovaj meč nije imao takmičarski značaj. Tander ide u NBA plej-of sa prve