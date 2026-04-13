Vremenska prognoza: Košava narednih dana, uveče mogući pljuskovi

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Vreme u Srbiji danas će biti umereno oblačno, uz slab i umeren vetar, u košavskom području jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu sa udarim olujne jačine, dok će najviša dnevna temperatura biti od 18 do 23 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, krajem dana i u noći između ponedeljka i utorka moguća je kiša ili plјusak uz grmlјavinu. Do srede će u košavskom području i na planinama duvati umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata, u Braničevu i u donjem Podunavlјu sa udarima olujne jačine, uglavnom u intervalu od 60 do 85 kilometara na sat. Prognozirani udari košave za područje Beograda iznose od 50 do 60 kilometara na sat.
