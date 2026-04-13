Olujna košava udara Srbiju! Naleti i do 85 km na sat, noć donosi preokret

U toku noći očekuje se umereno oblačno vreme, ali uz izraženo vetrovite uslove u košavskom području, gde će duvati jak i olujni južni i jugoistočni vetar.

Prema izveštaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najjači udari košave očekuju se na jugu Banata i u Braničevu, gde će dostizati od 70 do čak 85 kilometara na čas. U ostalim delovima košavskog područja, uključujući i Beograd, udari vetra biće do 60 kilometara na čas. U drugom delu noći moguća je i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. U utorak se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima, uz mogućnost