Rajakovićev istorijski podvig! Prvi evropski trener u plej-ofu NBA lige: Uspesi srpske košarke zaslužni za ovo

Košarkaši Toronta pobedili su na svom terenu ekipu Bruklina rezultatom 136:101 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Košarkaši Toronta, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, ovim trijumfom su izborili plasman u plej–of Istočne konferencije NBA lige. Rajaković je ispisao istoriju postavši prvi evropski stručnjak koji je kao glavni trener odveo jedan tim u plej-of NBA lige. Srpski trener je pre preuzimanja Toronta gradio karijeru kao asistent u Oklahomi (2014–2019), Finiksu (2019–2020) i Memfisu (2020–2023), da bi potom