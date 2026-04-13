Sukob poruka između Vatikana i Trampa! Papa Lav XIV ne odustaje, uputio novu poruku o ratu: “Previše ljudi pati”

Papa Lav XIV izjavio je da će nastaviti da se javno izjašnjava protiv rata uprkos kritika američkog predsednika Donalda Trampa, preneo je Rojters.

Govoreći novinarima u avionu na putu za Alžir, gde započinje desetodnevnu turneju po četiri afričke zemlje, papa je rekao da ne želi da ulazi u polemiku sa Trampom, ali je naglasio da će nastaviti da promoviše mir i dijalog. "Nastaviću glasno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralne odnose među državama kako bismo tražili pravedna rešenja za probleme", rekao je papa. Dodao je da danas u svetu "previše ljudi pati" i da "previše