Vaskršnji ponedeljak donosi posebne običaje Evo šta se danas radi za sreću i napredak i zašto momci polivaju devojke vodom

Prvi dan posle Vaskrsa, poznat kao Vaskršnji ili Svetli ponedeljak, u srpskoj tradiciji obeležava se nizom verskih i narodnih običaja, od litija do simboličnih rituala koji, prema verovanju, donose sreću, napredak i blagostanje u narednom periodu.

Prvi ponedeljak posle Vaskrsa naziva se Svetli ili Vodeni ponedeljak, u narodnu poznat i kao Vaskršnji ponedeljak. Počinje Tomina, Bela nedelja, koja spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak. Vaskrs se slavi tri dana, pa su i Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak u kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeleženi crvenim slovom. Tokom svih prazničnih dana vernici se pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse", podsećajući