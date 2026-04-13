Vreme u Srbiji menja kurs RHMZ upozorava: Danas sunčano i vetrovito, ali stiže promena vremena krajem dana

U Srbiji će danas vreme biti uglavnom suvo, u košavskom području vetrovito, sa najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom od 18 do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutro će u većem delu zemlje biti delimično vedro, uz lokalnu pojavu slabog prizemnog mraza, dok se samo na jugozapadu Srbije očekuje umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme. Prema prognozi RHMZ, vetar će biti slab i umeren, a u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno jak, dok će na jugu Banata i u donjem Podunavlju biti i olujni, južni i jugoistočni. Lokalna pojava