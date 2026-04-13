Bogdan Bogdanović ponovo o Vujoševiću: Verovao je u mene

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović prvi put se javno osvrnuo na odlazak legendarnog trenera Duška Vujoševića, ističući koliko je njegov uticaj bio presudan ne samo za njegovu karijeru, već i za lični razvoj.

Bogdanović se od svog nekadašnjeg mentora najpre oprostio emotivnom porukom na društvenim mrežama, naglasivši koliko ga je pogodila vest o njegovoj smrti. Nedugo zatim, posle zapažene partije u dresu Klipersa, gde je ubacio 17 poena, govorio je i za američke medije o čoveku koji mu je, kako kaže, prvi pružio pravu šansu. "Bio je prvi koji je verovao u mene u moj rad, posvećenost i ljubav prema košarci. Naša veza je bila posebna. Ovo je težak trenutak za sve koji