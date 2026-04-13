Pezeškijan osudio kritike i uvrede na račun pape Lava XIV

Iranski predsednik Masud Pezeškijan osudio je danas kritike i uvrede na račun pape Lava XIV, rekavši da su napadi na Isusa Hrista "neprihvatljivi za bilo koju slobodnu osobu". "Osuđujem uvredu vaše ekselencije u ime velike nacije Irana i izjavljujem da skrnavljenje Isusa, proroka mira i bratstva, nije prihvatljivo nijednoj slobodnoj osobi.

Želim vam slavu od Alaha", napisao je Pezeškijan u poruci papi objavljenoj na mreži Iks. Prethodno je američki predsednik Donald Tramp kritikovao Papu optužujući ga za "slabost po pitanju kriminala" i "lošu spoljnu politiku". Američki predsednik je takođe naveo da se ne slaže sa papinim navodnim stavovima o Iranu i nuklearnom oružju, kao ni sa kritikama američke politike prema Venecueli. U objavi je istakao da ne želi papu koji smatra da bi Iran trebalo da poseduje