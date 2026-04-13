Rusija upozorava Izrael: Napadi kod NE Bušer predstavljaju rizik da se izazove velika nuklearna katastrofa

Rusija je tokom poslednjih nedelja više puta upozoravala Izrael da vazdušnim udarima na područja u neposrednoj blizini atomske elektrane Bušer rizikuje da izazove "veliku nuklearnu katastrofu", javio je izraelski Kanal 12.

Zvanična Moskva je upozorila Izrael da napadima u blizini civilne NE Bušer ugrožava ruske stručnjake i civile koji tu rade, prenosi Tajms of Izrael. U izveštaju izraelskog Kanala 12 se navodi da je Rusija delimično izgradila NE Bušer i pomaže u njenom radu, zbog čega je Kremlj uputio upozorenje da izraelski napadi ugrožavaju bilateralne odnose Rusije i Izraela. "Poštujući upozorenja, izraelska vojska je promenila svoje operativne procedure u toj oblasti i nema