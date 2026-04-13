Uživo: Kriza na Bliskom istoku, Teheran upozorava: Moguće posledice po Bab el-Mandab ako dođe do poteza u Ormuskom moreuzu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD započeti blokadu Ormuskog moreuza i presretanje brodova u međunarodnim vodama, nakon što su, kako navodi, pregovori sa Iranom u Pakistanu propali zbog odbijanja Teherana da odustane od nuklearnog programa.

On je, u objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social, najavio da će američka mornarica "odmah započeti proces" blokade svih brodova koji pokušavaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, uz obrazloženje da Iran onemogućava slobodnu plovidbu tvrdnjama da su u moreuzu postavljene mine. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države će presretati svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo, kako je naveo, "nezakonitu taksu" Iranu, upozoravajući da takvi