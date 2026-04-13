AMSS: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na skoro svim putevima u Srbiji

U Srbiji se danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim putnim pravcima zbog povratka građana sa odmora posle Vaskršnjih praznika, saopštio je Automoto savez Srbije (AMSS).

Saobraćajne gužve očekuju se na auto-putu Miloš Veliki kao i na auto-putu E-75 i E-70 u smeru ka Beogradu, stoji u saopštenju. Prethodno su Putevi Srbije saopštili da je u cilju nesmetanog prolaska vozila intenziviran rad na naplatnim stanicama na auto-putevima, da je povećan broj inkasanata a da su svi kanali za naplatu putarine i distrubiciju kartica 24 časa dnevno u funkciji. Piše: Beta