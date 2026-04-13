Opozicija u Srbiji: Mađari pokazali da je moguće pobediti autoritarnog vladara

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić čestitao je pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj opozicionoj stranci Tisa i dodao da su glasači u toj zemlji pokazali da je moguće pobediti autoritarnog vladara.

Reč je važnoj pobedi i snažnoj poruci da je ipak moguće pobediti autoritarnog vladara i u nepoštenim uslovima, ukoliko postoji saradnja i jedinstvena antirežimska kolona, naveo je Aleksić u saopštenju. Aleksić je doda da u vremenu važnih izazova za čitavu Evropu, jačanje demokratskih institucija, vladavine prava i zajedničkih evropskih vrednosti ostaje od najveće važnosti. Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas čestitao je večeras pobedu na