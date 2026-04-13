U idealnom terminu za navijače u Srbiji: Poznato kad Jokić i ostali Srbi počinju svoj pohod u plej-of!

Nema sumnje da će puno ljudi u Srbiji pratiti prvi meč našeg najboljeg igrača! Poznat je termin početka plej-ofa za Denver Nagetse, koji će seriju prve runde otvoriti protiv Minesote u subotu, 19. aprila od 21.30 časova po srpskom vremenu.

Tim predvođen Nikolom Jokićem tako će započeti borbu u doigravanju, dok će kompletan raspored ostalih utakmica biti definisan nakon završetka plej-in faze. Što se tiče ostalih srpskih predstavnika, Toronto koji vodi Darko Rajaković sezonu je završio na petom mestu Istoka i u prvoj rundi će igrati protiv Klivlenda, a prvi meč na programu je takođe 19. aprila od 19 časova. Los Anđeles Klipersi, za koje nastupa Bogdan Bogdanović, nalaze se u plej-inu kao deveti tim