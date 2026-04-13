Vučić čestitao Peteru Mađaru: „Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi“

“Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim.“ Poruku je uputio predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki nakon parlamentarnih izbora održanih juče u Mađarskoj. Podsetimo, u Mađarskoj su juče održani parlamentarni izbori na kojima je glasalo više od 5,5 miliona birača, čime je postavljen rekord. Viktor Orbán je sinoć priznao poraz i čestitao