Novinarska udruženja pozivaju na skup podrške N1

Više medijskih i novinarskih organizacija pozvalo je građane i kolege da se u utorak, 14. aprila u 19.30 časova okupe ispred redakcije N1 na Novom Beogradu, kako bi pružili podršku novinarima tog medija.

Kako se navodi u pozivu, zaposleni u N1 su prethodnih dana upozorili na poteze koji, kako tvrde, dovode u pitanje budućnost uređivačke nezavisnosti. –Važno je da im pružimo jasnu i vidljivu podršku i pokažemo da u toj borbi nisu sami – poručuje se u saopštenju. Organizatori ističu da je cilj skupa odbrana profesionalnog i nezavisnog novinarstva, ali i upozoravanje domaće i međunarodne javnosti na stanje u medijima u Srbiji. Najavljeno je da će se okupljenima