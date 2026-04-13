Cene nafte ponovo iznad 100 dolara: propali pregovori SAD i Irana uzdrmali tržišta

Cene nafte su ponovo porasle iznad 100 dolara po barelu, nakon što su energetska tržišta danas otvorena u Aziji, posle pregovora između SAD i Irana koji su tokom vikenda završeni bez novog sporazuma, a američki predsednik Donald Tramp najavio da će blokirati iranske luke.

Globalna referentna cena sirove nafte marke Brent porasla je za 7,3 odsto na 102,30 dolara, dok je cena nafte West Texas Intermediate porasla za 8,7 odsto na 104,94 dolara. Neuspeh pregovora tokom vikenda izazvao je zabrinutost da će se globalna energetska kriza produbiti, prenosi BBC. Cena nafte pala je znatno ispod 100 dolara prošle srede nakon što su Vašington i Teheran pristali na uslovni dvonedeljni sporazum o prekidu vatre koji uključuje otvaranje Ormuskog