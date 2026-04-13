MSP: Kina čestita stranci Tisa pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj

Kina je danas čestita stranci Tisa, koju predvodi Peter Mađar, na pobedi na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše očekivanja Kine oko budućih razvoja odnosa sa Mađarskom, da Kina visoko ceni razvoj odnosa između dve zemlje, prenosi Global Tajms. On je kazao da je Kina, na osnovu uzajamnog poštovanja, jednakosti i obostrane koristi, spremna da ojača razmenu na visokom nivou, da unapredi međusobno političko poverenje, proširi praktičnu saradnju i promoviše