Biće veoma uzbudljivo! Evo gde možete da gledate utakmicu Crvena zvezda - Kluž!

Crvena zvezda će u danas od 18 časova u Beogradu dočekati Kluž, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

Crveno-beli su četvrti na tabeli Top 8 faze sa 17 pobeda i pet poraza, dok je Kluž peti sa skorom 13/9. U prvom ovosezonskom duelu Crvene zvezde i Kluža, crveno-beli su na gostujućem terenu pobedili 97:85. Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige