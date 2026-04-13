"Branićemo se" Kubanski predsednik upozorio SAD da ne napadaju ostrvo i ne pokušavaju da ga smene

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel izjavio je danas da Sjedinjene Američke države (SAD) nemaju valjani razlog da izvrše vojni napad na ostrvo ili da pokušaju da ga svrgnu.

Dijaz-Kanel je u intervjuu za američku televizijsku mrežu En Bi Si (NBC) rekao da bi invazija na Kubu bila skupa i uticala na regionalnu bezbednost. Ali, ako se to desi, Kubanci će se braniti, dodao je on. "Ne mislim da postoji bilo kakvo opravdanje da SAD pokrenu vojnu agresiju na Kubu, ili da SAD preduzmu neku operaciju ili otmicu predsednika", rekao je Dijaz-Kanel za američku televiziju uz pomoć prevodioca. Prema njegovim rečima, ako bi se dogodila američka