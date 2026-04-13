Ligaški deo NBA završen spektakularno! Dalas i Majami blizu 150 poena, Lejkersi brutalni, a sada ide plej-of!

Košarkaši Majamija pobedili su Atlantu 143:117 i kao 10. nosioci u Istočnoj konferenciji igraće protiv devetih nosilaca Šarlota u NBA plej-inu.

Majami su predvodili Hajme Hakes sa 26 poena, Bem Adebajo sa 25 poena i 10 skokova i Norman Pauel sa 25 poena. U ekipi Atlante u kojoj nije bilo najboljih igrača Nikejla Aleksandera-Vokera, Dajsona Danijelsa i Džonatana Kuminge, najefikasniji je bio Badi Hild sa 31 poenom, Kori Kispert postigao je 17 poena uz 11 skokova, a Zakari Rizaše 11 poena uz devet skokova. Atlanta je pala na šesto mesto na Istoku i igraće protiv trećeg nosioca Njuroka u plej-ofu. Na terenu