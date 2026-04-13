Počela blokada iranske obale! Tramp se oglasio usred američke blokade! Iran preti: Svaki američki brod će biti poslat na dno mora! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Zvaničnici administracije Donalda Trampa vode interne razgovore o mogućem drugom sastanku sa Iranom pre isteka prekida vatre sledeće nedelje, javlja CNN.

Razgovori se vode u slučaju da se otvori mogućnost za novi sastanak, ali još nije jasno da li će se to zaista dogoditi. „Moramo biti spremni da brzo reagujemo ako stvari krenu u tom pravcu“, rekao je izvor za CNN. Razmatraju se mogući datumi i lokacije sastanaka, kao i posrednici, ukoliko pregovori nastave da napreduju. Vest o mogućem sastanku dolazi u trenutku kada je Trampova blokada Ormuskog moreuza stupila na snagu. Ovaj potez preti da dodatno poremeti jednu od