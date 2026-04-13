"Razgovori sa MOL-om biće nastavljeni" Vučić potvrdio: Projekti s Mađarskom će opstati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je danas obavljen razgovor sa predstavnikom MOL-a. - Ti projekti će opstati i ostati.

Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za potpisivanje sporazuma. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je. - Rok je produžen do 22. maja, a do 17. aprila imamo licencu i nadam se da će biti produžena.