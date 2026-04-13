Tramp: Iran me je konktaktirao, jako žele dogovor! "Blokada Ormuza zaustavlja poslovanje" (video)

Predsednik SAD Donald Tramprekao je u obraćanju u Beloj kući da Iran „veoma želi da postigne sporazum“, ali je ponovio da neće dozvoliti Teheranu da razvije nuklearno oružje. „Oni žele sporazum, zaista ga žele.

Iran neće imati nuklearno oružje. Dogovorili smo se o mnogo čemu, ali oni se nisu složili sa tim“, rekao je Tramp, dodajući da je „uveren“ da će se na kraju složiti. Takođe je rekao da bez toga nema dogovora. „Ako se ne dogovore, nema dogovora“, rekao je. Govoreći o američkoj pomorskoj blokadi, koja je stupila na snagu pre nekoliko sati, Tramp je optužio Iran da „ucenjuje svet“. Dodao je da SAD nisu zavisne od Ormuskog moreuza jer imaju sopstvenu naftu i gas i da