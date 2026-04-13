Američka vojska najavila: Svi brodovi ka Iranu i iz njega biće zaustavljeni

Kako se navodi, blokada će se odnositi na sva plovila bez obzira na državu porekla koja ulaze u iranske luke ili iz njih izlaze, kao i na obalna područja Irana, uključujući luke u Persijskom i Omanskom zalivu.

Istovremeno, američke snage neće ometati brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz ka lukama koje nisu u Iranu. Ova odluka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Tramp najavio da će američka mornarica započeti blokadu Ormuskog moreuza. Iz CENTCOM-a su dodali da će dodatne informacije komercijalnim brodovima biti dostavljene putem zvaničnih obaveštenja pre početka primene blokade.