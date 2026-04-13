Danas slavimo Vaskršnji ponedeljak: Evo da li je crveno slovo i koje običaje treba ispoštovati

Drugi dan Vaskrsa, poznat kao Vaskršnji ili Svetli ponedeljak, u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom.

To je nastavak proslave najvećeg hrišćanskog praznika, a u narodu je ovaj dan poznat i kao Vodeni ponedeljak, kada se prema običajima posipaju vodom kako bi se očistili i obezbedili sreću i blagostanje. Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji Vaskršnji ponedeljak i sutrašnji Vaskršnji utorak. Na primer, u vojvođanskim selima, se zadržao običaj polivanja devojaka na vaskršnji ponedeljak. Naime, momci